Welcome to Derry: svelati gli showrunner della serie prequel di IT targata HBO Max

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardanti l'attesa serie tv di IT, messa in cantiere da HBO Max e annunciata qualche mese fa.

Welcome to Derry, questo il titolo dello show prequel, sarà ambientato prima degli eventi di IT del 2017 e di IT Capitolo Due del 2019 del regista Andy Muschietti, che produrrà il progetto insieme a sua sorella Barbara Muschietti. Gli showrunner, che sono stati svelati nelle ultime ore, saranno Jason Fuchs e Brad Caleb Kane.

Precisamente, la serie si svolgerà negli anni '60 ed esplorerà le origini di Pennywise. Uno degli ultimi aggiornamenti sul progetto è arrivato in estate, con la scrittrice Shelley Meals che aveva confermato di aver iniziato a lavorare allo show con un post su Twitter che recitava: "Primo giorno della stanza degli sceneggiatori di WELCOME TO DERRY! Galleggiamo quaggiù".

Per quello che sappiamo, Stephen King non prenderà parte al progetto, ma le cose potrebbero cambiare in futuro: "Beh, per ora non ho nessun legame con Pennywise", ha condiviso King nel podcast di The Losers Club. "Non ho intenzione di tornare da IT... è nelle mani delle persone che stanno facendo la serie... Andy e Barbara [Muschietti] faranno Welcome to Derry. E hanno una specie di accordo, credo, con HBO Max".

