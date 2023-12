Welcome to Derry, nel teaser si torna nel terrificante mondo di IT!

Nonostante ci sia ancora da aspettare moltissimo per i fan di stephen King prima di poter tornare nella cittadina rappresentata in It, HBO ha appena rilasciato un brevissimo teaser trailer del nuovo prequel, Welcome To Derry, che debutterà sulla piattaforma Max nel 2025. Diamo una prima occhiata all’attesissima serie horror.

Dopo aver riportato la notizia del rinvio al 2025 di Welcome to Derry, torniamo ad occuparci dello show prodotto da HBO per condividere il primo teaser del prequel televisivo di una delle opere più amate dello scrittore di Portland.

La breve clip promozionale mostra dei veloci spezzoni di scene, tra cui risalta quella con i classici ragazzini in bicicletta, accompagnati dallo slogan: “Questa non è l’America, questa è Derry”.

Negli ultimi istanti fa la sua comparsa anche l’iconico palloncino rosso, simbolo del mostro che abita le fogne della cittadina raccontata nel romanzo cult di King e che, stando alle indiscrezioni, non dovrebbe essere interpretato da Bill Skasgard, terrificante nel ruolo nei due film per il cinema che sono serviti da remake alla miniserie anni ’90.

Solo un breve e scarno antipasto, dunque, quello fornitoci da HBO a proposito della sua prossima serie tv, e, in attesa di poter scoprire qualcosa di più sullo show e di poter vedere con più concretezza come è stato ricreato il mondo di It, vi lasciamo alla notizia che una star di Daredevil è entrato ufficialmente nel cast di Welcome to Derry.