Welcome to Wrexham, Ryan Reynolds ringrazia i fan dopo la vittoria della squadra!

Dopo che Ryan Reynolds ha condiviso in un video tutta la gioia per la promozione del Wrexham, l'attore di Deadpool, Pokémon: Detective Pikachu e The Adam Project ha pubblicato una nuova clip che omaggia tutta la comunità raccolta intorno alla squadra.

"Ryan Reynolds, Rob McElhenney e le persone di Wrexham condividono come il Wrexham AFC abbia cambiato le loro comunità e le loro vite" figura nella descrizione", a cui segue la promozione di Welcome to Wrexham, "docuserie che segue i sogni e le preoccupazioni di Wrexham, una città operaia nel nord del Galles, nel Regno Unito, mentre due star di Hollywood assumono la proprietà della storica (ma in difficoltà) squadra di calcio cittadina". Non sorprende che Reynold e Rob McElhenney (altro proprietario della squadra) siano stati riconosciuti col Freedom of the country.

Da parte sua, questo è stato il commento del portiere Ben Foster: "Con l'arrivo dei nuovi proprietari, Rob e Ryan, siamo diventati davvero professionali. Hanno costruito tutto quanto da soli. Se hai visto il documentario, quando ci hanno raggiunto per la prima volta e hanno visto la palestra... be', un caos totale. Fondamentalmente, c'era soltanto una palla medica sul pavimento, e questo è quanto. Ora, invece, è una palestra funzionale, perfettamente funzionante. I giocatori passano ogni giorno della loro vita a dare il meglio di sé stessi".

La serie Welcome to Wrexham, composta da 18 episodi, ha debuttato il 24 agosto 2022 su FX. Una settimana dopo la premiere della puntata finale, McElhenney e Reynolds hanno annunciato che una seconda stagione è in lavorazione. In Italia, invece, possiamo vederla su Disney+. E se Welcome to Wrexham fosse il nuovo Ted Lasso?