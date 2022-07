Welcome to Wrexham, nel trailer la sfida sportiva di Ryan Reynolds influenzata da Deadpool

Ryan Reynolds svela il trailer ufficiale della docuserie FX Welcome to Wrexham, che racconterà le vicende dell'acquisto e della gestione di uno dei club calcistici più antichi da parte di due attori hollywoodiani: Reynolds e il collega Rob McElhenney. Ma com'è coinvolto in tutto questo Deadpool? Scopriamolo dando un'occhiata al trailer!

Il trailer che presenta la docuserie di e con Reynolds e McElhenney mostra i due attori in un faccia a faccia con i fan del Wrexham AFC, il club calcistico che hanno acquistato nel 2021.

Durante l'incontro, di fronte a chi si chiedeva come mai un attore statunitense e uno canadese avessero deciso di investire sulla loro squadra del cuore, un giovanissimo fan ha spiegato che sta tutto nel colore rosso: "Ciò che io e mio papà abbiamo pensato è che il colore del Wrexham è il rosso e anche Deadpool è rosso". "E' questa la vera ragione" ha confermato ironicamente Reynolds, scatenando l'ilarità del pubblico.

Mentre si susseguono le voci sull'atteso Deadpool 3 il trailer della docuserie FX mostra il grande affetto dei sostenitori della squadra da diverse generazioni, ispirandosi un po' alla magia della serie Apple TV+ Ted Lasso.

Proprio durante un episodio di Ted Lasso una citazione al Wrexham AFC aveva scatenato la reazione di Ryan Reynolds e Rob McElhonney: "Dobbiamo insistere che cessiate di mettere in dubbio la nostra devozione al club, ai fan e l'intera comunità di Wrexham" si leggeva nel post di Reynolds, "Se volete evitare azioni legali, per cortesia inviateci due grandi scatole di biscotti di Ted Lasso".

La docu-serie Welcome to Wrexham prodotta da Reynolds e McElhenney insieme a Nick Frenkel, Dane Lillegard, Jordan Wynn, John Henion, Andrew Fried e Sarina Roma debutterà il prossimo 24 agosto e sarà certamente seguita da una seconda stagione!

"Questo è il terzo club più antico del pianeta e non vediamo perché non possa avere un fascino globale. Vogliamo che il Wrexham diventi una forza globale" avevano dichiarato le due star hollywoodiane. E in effetti, i due hanno investito con decisione nel rilancio del team a partire dalle strutture sportive, oltre che in questo progetto televisivo che farà conoscere la storia del club in tutto il mondo.