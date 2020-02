Wellesley Wild firma il contratto con Warner Bros. Animation: da Family Guy ad Animaniacs

Noto ai più per il suo ruolo di scrittore e produttore di Family Guy, Wellesley Wild ha appena firmato un contratto esclusivo pluriennale con la Warner Bros. Animation: porterà con sé l'irriverenza che lo contraddistingue?

La notizia ci è appena giunta e, sebbene i dettagli dell'accordo e il cachet non siano ancora noti, quel che è certo è che il suo arrivo gli Studios della Warner potrebbe cambiare radicalmente il volto della major.

Le serie animate della casa di produzione sono note anche e soprattutto per il loro tono ironico e dissacrante e, nonostante sembrino indirizzate ad un pubblico più giovane rispetto a Family Guy ed American Dad!, battute e giochi di parole sono all'ordine del giorno e non risparmiano nessuno.

Secondo quanto trapelato per adesso Wild si concentrerà principalmente sulla serie revival di Animaniacs, ma vista la grande quantità di progetti in corso non è detto che presto non si dedichi anche ad altro.

Il presidente della divisione Animation ha dichiarato: "Dalla sua impressionante interpretazione di Family Guy alla sua notevole lista di meriti, Wellesley sa come produrre animazioni di qualità e intrattenere il pubblico. Il fantastico lavoro che sta attualmente svolgendo su Animaniacs è solo un esempio della narrazione versatile che porta in Studio. Tutto ciò sarà prezioso mentre continuiamo ad espandere la nostra attenzione alla programmazione in più aree, tra cui l'animazione per adulti."

La notizia arriva a meno di un mese dalla firma dell'ex boss e collaboratore Seth MacFarlane, che ha recentemente lasciato la Fox per a NBCUniversal.