Wentworth Miller tornerà in nuovo episodio di The Flash nel 2018!

Mentreha annunciato la sua uscita dae da tutte le serie appartenenti all'diil mese scorso, l'attore ha confermato che tornerà ad apparire come, aka, in un altro episodio di The Flash nel 2018.

Parlando al Comic-Con tedesco, Miller ha confermato che ha ancora un altro episodio da girare per The Flash a Gennaio. L'attore ha poi aggiunto che sarebbe disposto a tornare nell'Arrowverse in futuro se ci fossero presupposti per farlo:

"Adoro questo personaggio e ho molto affetto per il cast con cui ho lavorato. Ci sono molte ragioni per tornare in questa serie. Deve solo essere la storia giusta." Potete vedere il video con le dichiarazioni di Wentwoth Miller in apertura. Di seguito potete invece trovare la sinossi ufficiale di The Flash:

"Barry Allen (Grant Gustin) vive una vita normale come agente della scientifica nel dipartimento di polizia di Central City. La vita del giovane cambia per sempre quando lo S.T.A.R. Labs Particle Accelerator esplode, creando una tempesta di fulmini che colpisce Barry, conferendogli la super velocità e rendendolo l'uomo più veloce al mondo: The Flash.

Ma quando Barry usa le sue straordinarie abilità per viaggiare indietro nel tempo e salvare la vita di sua madre, inavvertitamente crea una timeline alternativa conosciuta come Flashpoint. L'avventimento porta alla luce il malvagio dio della velocità conosciuto come Savitar, che cambia per sempre le vite di Caitlin Snow (Danielle Panabaker) e Wally West (Keiyan Lonsdale).

Con l'aiuto del suo padre adottivo, Joe West (Jesse L. Martin), la sua migliore amica e interesse amoroso Iris West (Candice Patton), e i suoi amici dello S.T.A.R. Labs -Cisco Ramon (Carlos Valdes), l'agente della scientifica Julian Albert (Tom Felton) e un romanziere della Terra 19 di nome H.R. Wells (Tom Cavanaugh)- Barry continua a proteggere il popolo di Central City dai meta-umani che lo minacciano."

The Flash tornerà Martedì 16 gennaio alle 20:00 su The CW.