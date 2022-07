Werewolf by Night, Marvel ha rivelato per errore il titolo dello special di Halloween?

Nei giorni scorsi, Marvel ha annunciato l'uscita di un fumetto one-shot nel quale appariranno numerosi personaggi legati al filone horror della Casa delle Idee. L'uscita dell'opera è ovviamente fissata a ottobre, il mese in cui si celebra Halloween... avrà a che fare con lo special Disney+ Werewolf by Night?

Il titolo dello speciale di Halloween su Werewolf by Night, infatti, non è ancora stato annunciato: che sia lo stesso del volume one-shot, Crypt of Shadows?

Secondo alcuni, infatti, il ritorno della serie antologica Marvel a fumetti potrebbe indicare che anche l'appuntamento televisivo dello special di Halloween per la regia del celebre compositore Michael Giacchino potrebbe trasformarsi in una serie ricorrente e a tema horror con diversi personaggi ogni anno.

L'ipotesi è avallata dal fatto che nel fumetto in uscita a ottobre ci saranno Elsa Bloodstone (secondo alcune indiscrezioni sul ruolo di Laura Donnelly) e l'Uomo Cosa, due personaggi che dovrebbero apparire anche nello special live-action. Insieme a loro, sappiamo già che Gael Garcia Bernal sarà Jack Russell, alias Licantropus.

Le riprese dell'episodio di Werewolf by Night sarebbero durate meno di un mese, stando alle principali testate cinematografiche, segnando il debutto alla regia di Giacchino: "Mi sono divertito molto" ha commentato Giacchino nelle scorse settimane. "È stato un processo incredibilmente impegnativo, ma l'ho adorato. Ogni singolo giorno mi sono divertito come un pazzo a lavorarci. Spero che molto presto potremo condividere qualche informazione in più. Non c'è molto che posso dire attualmente, a parte il fatto che mi sono divertito molto e che ho potuto lavorare su qualcosa che amo. Quindi, è stata una vittoria per tutti".