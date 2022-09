Werewolf by Night, ci sarà anche la Time Variance Authority di Loki?

Non è ancora chiara la misura in cui Werewolf by Night sarà connesso al Marvel Cinematic Universe: presentato come prodotto tutto sommato indipendente rispetto al resto del franchise, lo speciale horror targato Disney+ dovrebbe comunque presentare uno o più riferimento al resto dell'MCU, soprattutto in chiave multiverso.

Dopo l'ipotesi di un crossover tra Werewolf by Night e Moon Knight, dunque, qualcuno ha cominciato a chiamare in causa un'altra serie Marvel parecchio apprezzata e che potrebbe, tramite un elemento in particolare, vantare una certa influenza su questo nuovo prodotto degli Studios dalle tinte marcatamente horror.

Stiamo parlando di Loki e, nello specifico, della Time Variance Authority: nel trailer di Werewolf by Night rilasciato nei giorni scorsi, infatti, hanno fatto la loro comparsa alcuni personaggi armati la cui origine non è ancora chiarissima, ma che a molti hanno fatto pensare al braccio armato dell'agenzia il cui compito, come sicuramente ricorderete, è quello di sopprimere ogni ramificazione della Sacra Linea Temporale.

Sembra plausibile, in effetti, che una squadra della TVA venga inviata nella dimensione del nostro lupo mannaro in seguito a una segnalazione... Finendo presumibilmente per vedersela piuttosto brutta, magari incontrando anche l'Uomo Cosa! Cosa ne pensate? Vi sembra un'ipotesi plausibile? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, comunque, non resta che attendere ancora qualche settimana.