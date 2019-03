Werner Herzog conferma che sarà un villain in The Mandalorian

The Mandalorian, la serie tv a tema Star Wars scritta da Jon Favreau, vedrà Werner Herzog nei panni del villain, come da stessa ammissione dell'attore/regista.

Da un po' di tempo ormai si rincorrevano online voci che volevano Werner Herzog collegato alla nuova serie di Guerre Stellari intitolata The Mandalorian, che verrà trasmessa sul nuovo servizio di streaming Disney+. Adesso abbiamo la conferma che ci sarà e che interpreterà un villain.

L'attore e cineasta ha rilasciato un'intervista a IndieWire (via ThePlaylist) nella quale ha confermato di essere entrato nel cast della serie di Star Wars e che il suo ruolo sarà quello di un "vero cattivo".

"Adesso posso dirlo, non è più un segreto. Ho una piccola, piccolissima parte in The Mandalorian, la nuova serie di Guerre Stellari. Mi piace questa idea perché so di essere bravo davanti alla cinepresa ma solo se devo interpretare il ruolo di un vero cattivo."

Il resto del cast di The Mandalorian include Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Emily Swallow e Omid Abtahi. Le voci che volevano il regista all'interno della produzione come membro del cast sono iniziate a girare quando, da sua stessa ammissione, Herzog aveva detto di stare lavorando a un progetto intitolato The Huckleberry, che è poi il nome di produzione della serie.