Werner Herzog dirigerà tutti gli episodi della nuova serie Fordlandia.

Werner Herzog, leggendario regista premio Oscar dietro capolavori assoluti come Nosferatu, Fitzcarraldo e Aguirre, Furore di Dio, produrrà e dirigerà tutti gli episodi della nuova serie tv Fordlandia.

La serie sarà prodotta da Hyde Park Entertainment e trarrà ispirazione dal romanzo di Greg Magnin vincitore del premio Pulitzer, Fordlandia: The Rise and Fall of Henry Ford's Forgotten Jungle City.

L'idea di trarre una serie dal romanzo è arrivata proprio da Herzog, che ha firmato per essere il regista di tutti gli episodi. La sceneggiatura è stata scritta dal candidato al premio Oscar Christopher Wilkinson (Miles Ahead), e racconterà la vera storia di quello che negli anni '20 era considerato l'uomo più ricco del mondo, Henry Ford, e il suo megalomane tentativo di ricreare l'America in una piccola città nel profondo del cuore dell'Amazzonia.

Ashok Amritraj (99 Homes) e Herzog (Into the Inferno) saranno i produttori esecutivi del progetto, con Addison Mehr e Priya Amritraj nel ruolo di produttori. "Fordlandia è un'incredibile storia vera e siamo entusiasti di lavorare con Werner, uno dei cineasti più iconici del mondo, e Chris, uno scrittore davvero eccezionale", ha detto Amritraj. "La storia di un magnate megalomane e superpotente che impone la sua visione dell'America sul mondo è estremamente rilevante oggi."

La serie arriverà nel corso del 2019.