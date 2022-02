West Side Story all'Oscar, Nightmare Alley compete ma Del Toro: 'Spielberg come Mozart'

Guillermo Del Toro è un avversario molto sportivo e offre molto spesso recensioni dei film da lui più apprezzati. Quest'anno concorre all'Oscar con Nightmare Alley, ma questo non l'ha dissuaso del rendere una bellissima recensione di West Side Story di Steven Spielberg. Per poi criticare il taglio di alcune categorie dalla diretta TV.

L’ultima volta che avevamo ascoltato il regista candidato all’Oscar per il Miglior Film con Nightmare Alley, Del Toro aveva espresso parole dure sui cinecomic, se non come quelle di Martin Scorsese quantomeno analizzando l’evoluzione del panorama cinematografico e del pubblico mainstream. Ma più che di critiche, normalmente Guillermo Del Toro è particolarmente generoso di complimenti quando si tratta dei suoi colleghi, offrendo veri e propri commenti analitici di film come Roma di Alfonso Cuarón e ora dell’impresa impossibile (ma riuscitissima) di un remake di West Side Story da parte di Steven Spielberg. Un film che molti considerano il migliore dell’ultima annata.

Nonostante i due registi siano in competizione per la statuetta più ambita – l’hanno vinta entrambi, il primo con La forma dell’acqua e il secondo con Schindler’s List – Del Toro ha speso grandi complimenti sul film di Spielberg e sulla sua chirurgia tecnica: “Precisione pura, magistrale e molto più complessa dei seamed shots o delle riprese a staffetta da steadicam a gru. Sconcertante, virtuoso, fa "ballare" la telecamera con ogni numero musicale. È come una grande sinfonia. Se tenti di scomporre gli strumenti e il modo in cui li usa, devi farlo in una seconda o terza visione. Ti senti come Salieri che riceve il Requiem dettato da Mozart in Amadeus: 'Aspetta, aspetta, stai andando troppo veloce!’”.



“La drammaturgia fa il 50%, ma un altro 50% sta nella creazione registica", continua Del Toro sull'importanza della tecnica. "Questo film non è virtuoso solo in ossequio al mestiere, ma virtuoso in ossequio al concetto stesso di arte. È un musical, quindi fa ballare la telecamera. Questo è il motivo per cui il cinema non è scritto a partire dal tema, dalla storia o dal personaggio, ma in termini pittorici, sinfonici. Discutere di un film esclusivamente sulla sua drammaturgia è come descrivere un Van Gogh come 'un dipinto con un mazzo di fiori'”.

In conclusione, il regista ha contestualizzato la grandezza tecnica del film non solo per il lavoro di Spielberg, ma anche per l’apporto di tutti i comparti che ha diretto, il che rende ancor più fallimentare – a suo parere – la decisione dell’Academy Awards di tagliare dalla diretta di quest’anno alcune premiazioni di categoria, per risparmiare in minutaggio: “È per questo che ogni mestiere nella nostra disciplina deve essere onorato. Poiché un direttore d'orchestra può lavorare solo grazie a una sezione di archi perfetta o una sezione di fiati perfetta, ci sono pochi assoli nel nostro mestiere. Dobbiamo parlare di nuovo di Cinema, in termini di Cinema e celebrando tutti coloro che lo rendono possibile”. Trovate qui la nostra recensione di West Side Story.