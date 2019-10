West Wing: tutte le stagioni della serie di Aaron Sorkin approderanno su HBO Max

HBO ha annunciato che tutte le sette stagioni di West Wing - Tutti gli uomini del Presidente arriveranno a ingrassare il catalogo di HBO Max, il servizio di streaming digitale del canale via cavo americano che debutterà nella primavera 2020.

Dopo gli annunci dell'arrivo in catalogo di due grandi serie come Friends e The Big Bang Theory, HBO ha confermato che anche tutte le stagioni di West Wing debutteranno sul suo servizio streaming a partire dalla prossima primavera. Tra le più apprezzate serie del suo tempo, lo show creato e scritto da Aaron Sorkin con Martin Sheen protagonista, è andato in onda originariamente sulla NBC dal 1999 al 2006 per un totale complessivo di sette stagioni e 154 episodi. Ambientata nell'Ala Ovest della Casa Bianca (la West Wing appunto) dove lavora il Presidente degli Stati Uniti d'America e il suo staff, e dove è ubicato il famoso Studio Ovale, racconta le problematiche quotidiane, le difficili decisioni pubbliche e private del Presidente democratico Josiah "Jed" Bartlet e del suo entourage.

Per l'occasione il capo di WarnerMedia Entertainment, Bob Greenblatt, ha dichiarato: "Sappiamo che le persone arrivano su queste piattaforme per vari motivi. Le acquisizioni attirano molte persone. Abbiamo intenzione di ottenere i diritti di alcuni show e alimentare il nostro catalogo, ci sono migliaia di titoli a disposizione". A fine ottobre, sempre a detta di Greenblatt, saranno svelati nuovi dettagli in merito al catalogo che HBO Max rivelerà nella primavera 2020: "Siamo molto aperti all’idea di proporre queste serie su HBO Max. Abbiamo visto su Netflix e Amazon degli show straordinari provenienti da Israele e dalla Russia e vorremmo avere anche noi progetti originali come questi".

West Wing - Tutti gli uomini del Presidente è uno degli show di maggior successo della storia del piccolo schermo, forte dei suoi 26 Emmy Awards vinti. Insieme a Hill Street Blues è infatti la seconda serie più premiata di sempre.