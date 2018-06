Westworld 2: ecco il trailer dell'episodio 9 "Vanishing Point"

Il trailer della prossima puntata della seconda stagione di Westworld promette nuove rivelazioni sul passato di William, il temibile Uomo in Nero interpretato dal quattro volte nominato al premio Oscar Ed Harris.

La seconda stagione di Westworld ha presentato una struttura molto più "chiusa" rispetto a quella che caratterizzava i primi dieci episodi, con puntante spesso e volentieri "autoconclusive" incentrate su un solo personaggio, come il quinto, Akane no Mai, o quello andato in onda ieri, Kiksuya. E grazie al trailer della prossima puntata, appena pubblicato online, possiamo intuire che questo trand continuerà anche nell'episodio 9, intitolato Vanishing Point.

Dalle immagini diffuse sembra infatti che la penultima puntata della stagione sarà incentrata in larga parte sul William di Ed Harris, promettendo di rivelare finalmente cosa esattamente sia accaduto nella sua vita e nella sua famiglia per trasformarlo nell'Uomo in Nero. Finora qualche indizio abbiamo potuto metterlo insieme grazie agli eventi mostrati negli episodi precedenti: sappiamo per esempio che sua moglie si è suicidata, e sappiamo che sua figlia lo crede responsabile della scomparsa della madre. Vanishing Point potrebbe finalmente svelare cosa è successo a William nel periodo tra la sua prima visita al parco e la "trasformazione" nell'Uomo in Nero.

Inoltre, questo trailer permette un primo sguardo alla new-entry del cast, Sela Ward, che darà il volto alla moglie defunta di William. Ormai la conclusione della seconda stagione, The Door, si avvicina. L'ultimo episodio, intitolato The Passenger, andrà in onda il prossimo 24 giugno, ma HBO ha già ordinato una terza stagione dello show firmato Jonathan Nolan e Lisa Joy.