Westworld 2: la produzione bloccata a causa degli incendi in California

Quella che è definita dagli esperti come la peggiore stagione degli incendi della California del Sud, ha avuto delle ripercussioni anche sulla produzione della seconda stagione del popolare show targato HBO,

Il network televisivo, infatti, ha annunciato la sospensione delle riprese in quanto nei pressi del luogo delle riprese, in corso a Santa Ana, si sarebbe verificato un grosso incendio in un terreno da 200 acri. nel comunicato stampa diffuso, si legge che "a causa degli incendi registrati nelle vicinanze, la produzione di Westworld è sospesa e riprenderà non appena il luogo sarà reputato sicuro".

Una delle due unità che stavano effettuando le riprese, un mese fa ha annunciato un'altra sospensione dopo che Zahn McClamon, che interpreterà un personaggio nella seconda stagione, è stato ricoverato in ospedale a causa di una ferita alla testa.

Per il resto, il cast è confermato e vede protagonisti Sir Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Sidse Babett Knudsen, Jimmi Simpson, Rodrigo Santoro, Shannon Woodward, Ingrid Bolsø Berdal, Ben Barnes, Simon Quarterman, Angela Sarafyan, Clifton Collins, Jr., e Luke Hemsworth, a cui si aggiungeranno Gustaf Skarsgård (Vikings), Fares Fares (Tyrant) Betty Gabriel (Get Out), Jonathan Tucker (Justified), Neil Jackson (Sleepy Hollow), Hiroyuki Sanada (The Wolverine), e Katja Herbers (The Leftovers).