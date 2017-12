Westworld 2: ripristinata la produzione dopo la sospensione per gli incendi

Gli incendi di Santa Clarita, in California, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri hanno bloccato la produzione della seconda stagione di

Fortunatamente, il tutto sarebbe finalmente rientrato e, come riportato da TheWrap, la "pausa forzata" si sarebbe finalmente conclusa. La ripresa della produzione, infatti, è prevista già per la giornata di oggi.

A conferma di quello che inizialmente era un rumor è arrivato anche il comunicato di HBO, in cui il network che trasmette (e produce) il fortunato show televisivo dei fratelli Nolan negli Stati Uniti, ha rivelato che "la produzione di Westworld riprenderà nella giornata di oggi. Sul set ci sarà un responsabile in sicurezza che monitorerà le condizioni degli incendi per tutta la giornata".

Westworld rappresenta uno degli show di punta di HBO, ed è diventato un vero e proprio fenomeno mondiale dopo l'incredibile successo ottenuto nel 2016, che ha portato il network a rinnovarlo rapidamente.

La seconda stagione tornerà la prossima primavera. Nel cast figurano Sir Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Sidse Babett Knudsen, Jimmi Simpson, Rodrigo Santoro, Shannon Woodward, Ingrid Bolsø Berdal, Ben Barnes, Hiroyuki Sanada, Gustaf Skarsgård, Fares Fares, Betty Gabriel, Jonathan Tucker, Neil Jackson, Katja Herbers, Simon Quarterman, Angela Sarafyan, Clifton Collins, Jr., e Luke Hemsworth.