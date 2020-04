Westworld 3, il cambio d'abito mozzafiato di Dolores è reale: Evan Rachel Wood lo dimostra

Ammettiamolo, è bastato quello spettacolare cambio d'abito nella prima puntata a farci desiderare il rinnovo per la quarta stagione di Westworld. Un breve momento, in realtà, che ha però stupito tutti e ha spinto gli spettatori a chiedersi se non ci fosse lo zampino della CGI.

Nella scena in questione Dolores passa da un outfit scuro e casual ad un lussuoso abito dorato, perfetto per l'evento sociale verso cui si sta dirigendo. Il bello è che la trasformazione avviene in un secondo, mentre l'attrice sta camminando a passo veloce, e ciò aveva spinto i più a pensare che si trattasse di un complicato meccanismo tecnologico, legato all'ambientazione futuristica sulla quale questa terza stagione si basa.

Niente di più sbagliato, ed Evan Rachel Wood lo dimostra in un breve video su Instagram, nel quale sfila con l'imperiosa eleganza di cui Dolores è dotata. Si tratta infatti di una semplice idea di design creata dai costumisti della serie, grazie alla quale la parte superiore del vestito nero può essere staccata all'occorrenza e va a costituire la parte inferiore dell'abito dorato.

Una soluzione davvero interessante, che ci dimostra quanto l'inventiva umana non debba passare sempre attraverso la tecnologia, che spesso può persino rivelarsi dannosa, come sottolineato in molti casi nella terza stagione.

In attesa del finale, vi rimandiamo alla recensione del penultimo episodio di Westworld 3.