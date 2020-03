Westworld 3: una featurette ufficiale ci porta dietro le quinte del Nuovo Mondo

HBO ha diffuso in rete una nuova featurette ufficiale dedicata alla terza stagione di Westworld, atteso ritorno dell'acclamata serie HBO in arrivo tra meno di una settimana sui canali di Sky Atlantic.

Nel filmato, che potete visionare nel player in cima alla notizia, il cast e la troupe di Westworld raccontano alcuni retroscena sulla produzione dei nuovi episodi, e in particolare sulle sfide create dall'imponente cambio di ambientazione. Gli scenari che hanno caratterizzato le prime stagioni, infatti, lasceranno il posto a un mondo distopico dominato da una misteriosa società di tecnologia, la Incite. Nel loro viaggio, i protagonisti scopriranno che il mondo esterno, pieno di menzogne e inganni, è più simile alla loro realtà di quanto pensassero.

Nel cast dei nuovi episodi ritroveremo Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, and Rodrigo Santoro, a cui si uniranno le new entry Aaron Paul (Breaking Bad), Lena Waithe (Ready Player One), la star dell'NFL Marshawn Lynch e Vincent Cassel.

La terza stagione di Westworld, composta da 8 episodi invece dei soliti 10, debutterà su Sky Atlantic il prossimo 16 marzo. Cosa vi aspettate dal ritorno della serie HBO? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Westworld 3 e alle parole di Evan Rachel Wood e Aaron Paul sul rapporto tra i loro personaggi.