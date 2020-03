Westworld 3: Maeve in abito bianco nelle nuove immagini del secondo episodio

HBO ha rilasciato alcune nuove immagini dal secondo episodio della terza stagione di Westworld - Dove tutto è successo, con protagonista il personaggio di Maeve, interpretato da Thandie Newton, in Warworld e in quello che sembra essere il mondo reale. Le cinque nuove foto provengono dal prossimo episodio, The Winter Line, in onda il 23 marzo.

Grazie alle nuove immagini possiamo dare un'occhiata anche a Bernard (Jeffrey Wright) impegnato nel suo viaggio di ritorno a Westworld, Hector (Rodrigo Santoro) in una sorta di attacco a Warworld e la new entry nella serie, il personaggio interpretato da Vincent Cassel, che mostra un'espressione piuttosto compiaciuta.



Al momento il suo nome è sconosciuto ma è stato annunciato come il villain di questa terza stagione della serie fantascientifica creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Al centro dell'attenzione in questo momento rimane Maeve, che passa dal baciare il suo amato Hector a mostrare un outfit che sembra molto distante da quello a cui siamo abituati a vederla.

Possibile che la foto in cui Maeve indossa un vestito bianco sia la prova che sia uscita dai parchi? E potrebbe esserci qualche legame con il personaggio di Vincent Cassel, anch'egli vestito di bianco?

Westworld - Dove tutto è successo comprende nel cast Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright e Tessa Thompson.

Ascolti in calo per la première di Westworld della terza stagione, rispetto ai dati della seconda. Il nuovo trailer di Westworld anticipa gli eventi del secondo episodio della terza stagione.