Westworld 3: molte domande in sospeso troveranno risposta, dichiara Evan Rachel Wood

Westworld sta per tornare e possiamo aspettarci una nuova stagione ricca di misteri. Evan Rachel Wood ha ammesso che ci saranno comunque delle rivelazioni in merito agli interrogativi rimasti irrisolti nel corso delle precedenti stagioni.

In un'intervista per Enterteinment Weekly, l'attrice che interpreta la determinata Dolores si è infatti pronunciata sulla terza stagione in arrivo: "Non penso che sarà ciò che la gente si aspetta, ma avremo sicuramente la possibilità di imparare qualcosa in più su ciò che Dolores sta davvero cercando. Lei stessa sta comunque imparando strada facendo. Molte domande rimaste in sospeso sin dalla prima stagione riceveranno risposta. Considerando la sua velocità nel processare le situazioni, comprendere le persone e trovare strategie nella sua mente, è già 10000 passi avanti rispetto a tutti gli altri. Quindi ciò che non ha avuto molto senso per noi nel corso di un paio di stagioni potrebbe iniziare ad avere senso ora, perché lei ha avuto un piano per tutto il tempo, è solo che noi non sappiamo quale sia per ora"

Molti degli enigmi che gli autori hanno disseminato lungo il sentiero dalla prima stagione sono stati svelati, come l'identità dell'Uomo in Nero, il piano del dottor Ford, i motivi che hanno spinto Dolores a comportarsi in un certo modo o le vicende che hanno portato Delos a creare il mondo fittizio di Westworld. In una serie del genere i colpi di scena sono però all'ordine del giorno, e a giudicare dalle parole di Wood possiamo aspettarci più di qualche collegamento alle puntate iniziali. Dato l'impianto visivo ipermoderno visto nei trailer sembra che le atmosfere western siano state abbandonate, ma chissà se non potremo tornare indietro attraverso qualche flashback per dirimere le questioni lasciate in sospeso (o per complicare ulteriormente la trama).

Per rinfrescarvi la memoria prima della terza stagione vi rimandiamo al videoriassunto di Westworld 2 e alla timeline degli eventi di Westworld.