Westworld 3 dietro le quinte? Evan Rachel Wood, le foto shock dal set

Sembra ieri che aspettavamo con ansia la terza stagione di Westworld, eppure le vicende violente e fantascientifiche dei protagonisti stanno per terminare nuovamente. Il finale di stagione è vicino e a ripercorrere alcune delle scene salienti viste fin'ora è Evan Rachel Wood con alcune foto dal set.

In Passed Pawn, andato in onda il 26 maggio, abbiamo lasciato Maeve (Thandie Newton) e Dolores (Wood) alle prese con una spinosa situazione e adesso stiamo per scoprire come le due protagoniste faranno fronte al pericolo... Sempre si ci riusciranno!

Nelle foto pubblicate dalla Wood sul suo profilo Instagram (nel post in calce), vediamo infatti alcuni retroscena dell'attrice e di altri membri del cast, nei quali il sanguinoso make-up è decisamente meno reale rispetto alle piccole ammaccature collezionate sul set.

"Come promesso, ecco alcune foto dietro le quinte per prepararvi al finale di Westworld questa domenica! Compreso il primo selfie che ho fatto come Dolores sul set della terza stagione. In molti dormo perché abbiamo girato in notturno. In una c'è Luke Hemsworth davvero malconcio, con una pancia protesica con foro di proiettile. In molte sto tornando a casa in auto la mattina presto dopo aver lavorato tutta la notte (coperta in sangue finto). In un'altra sono in attesa di fare una scena di nudo e l'ultima è del mio braccio dopo aver bloccato la katana di Thandie Newton tutto il giorno! Che cavalcata."

A proposito di Wood, se ve lo site persi, vi suggeriamo di dare un'occhiata allo speciale cambio d'abito fatto in Westworld, mentre per discutere con noi tutti i dettagli dell'ultimo episodio vi rimandiamo alla nostra recensione della 3x07 di Westworld.