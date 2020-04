Westworld 3, è questo il significato del misterioso grafico circolare?

Nel quinto episodio di Westworld 3 sono stati affrontati moltissimi temi, e alcuni dei misteri di questa terza stagione incominciano lentamente ad essere svelati: uno di questi è legato al grafico circolare in bianco e nero, una presenza costante nelle varie puntate.

Un espediente interessante, a dire il vero, che appare agli spettatori prima di alcune scene chiave. Avevamo intuito che fosse qualcosa legato a Rehoboan, l'intelligenza artificiale che prevede, grazie ad un algoritmo, tutte le scelte degli individui. Ora capiamo meglio che la rappresentazione grafica ha in pratica la funzione di un allarme, che segnala quando determinati individui escono fuori dal loro percorso prestabilito.

Anomalie di questo genere sembrano essere un bel problema per Serac (Vincent Cassel), fondatore di Rehoboan insieme al fratello. Fino a questo momento pensavamo però che il grafico fosse una sorta di rappresentazione di ciò che stava "pensando" l'intelligenza artificiale, mostrata agli spettatori in maniera da rendere il tutto più efficace. Ora invece scopriamo che l'infografica deriva dall'orologio di Serac: uno strumento che non segnala l'ora ma i possibili problemi (divergenze) che stanno accadendo nel mondo.

L'orologio è quindi una potente arma di controllo in mano di Serac (o al polso...), poiché gli permette di essere costantemente aggiornato sul futuro e di risolvere le possibili divergenze dal percorso prestabilito prima del tempo. In una scena lo abbiamo infatti visto contrattare con il presidente del Brasile, avendo saputo di una futura insurrezione nel paese grazie alla previsione di Rehoboan. Staremo a vedere se la spietata Dolores, aiutata da Caleb, riuscirà a contrastare quello che inizia ad essere un vero e proprio villain.

Lo stesso Vincent Cassel ha anticipato l'arrivo di una quarta stagione di Westworld, mentre Jeffrey Wright (Bernard) ha rilasciato dichiarazioni in merito al finale di Westworld.