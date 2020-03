Westworld 3: Tessa Thompson non può rivelare nulla sulla nuova identità di Charlotte

Nel corso di una nuova intervista concessa a Access, Tessa Thompson ha potuto parlare nuovamente dell'evoluzione del suo personaggio nella terza stagione di Westworld, che debutterà su HBO il prossimo 15 marzo.

Il suo è uno dei personaggi più misteriosi nell'evoluzione di questa terza stagione, poiché - come sapranno gli spettatori - alla fine della seconda mandata di episodi Charlotte moriva e veniva sostituita da Dolores, quello di Charlotte quindi risulta essere una copia in tutto e per tutto del personaggio di Evan Rachel Wood. Ma che identità avrà in questa terza stagione non è così scontato e l'attrice non ha potuto dire altro che: "Non lo so", con la Wood ad aggiungere: "Non ci è permesso battere ciglio su questo".

Continuando, la Thompson si è rivolta direttamente alla collega: "Ricordi? Questa è la mia prima volta da ospite-ospite, come ho potuto farlo solo in una piccola parte dell'ultima stagione e ho dovuto chiederti di alcune regole da rispettare, tipo 'Posso battere le palpebre? Tu le batti?' e tu 'Sì certo che puoi battere le palpebre'. Avevo così tante domande".

Già in precedenza, la Thompson aveva avuto modo di parlare di questa attesa terza stagione come di un nuovo inizio per la serie: "Stranamente, sembra di nuovo la prima puntata della serie, perché siamo arrivati nel mondo vero e la serie continua a chiedersi cosa voglia dire essere umani, ma ci saranno molte altre questioni. Ci saranno altri membri del cast che si uniranno alla serie, facce nuove, quindi sembra che lo show stia ricominciando".

Come saprete la serie andrà in onda in Italia a partire dal prossimo 16 marzo con una puntata speciale dalla durata di un'ora e otto minuti, disponibile nel catalogo di Sky Atlantic, nell'attesa vi segnaliamo la nostra recensione dei primi 4 episodi della terza stagione di Westworld.