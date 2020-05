Westworld 4, anticipazioni sui prossimi episodi: cosa è successo a Dolores?

Il finale della terza stagione di Westworld ha offerto una serie di colpi di scena e di stravolgimenti. La serie è stata recentemente rinnovata per la quarta stagione e dovrebbe continuare fino alla sesta. Il produttore esecutivo Jonathan Nolan ha raccontato cosa c'è da aspettarsi nel futuro dello show.

Nel finale di stagione, per esempio, a Dolores (Evan Rachel Wood) sono stati cancellati i ricordi. Per quanto in Westworld non si possa mai parlare di una "morte" in modo definitivo, in questo caso sembra proprio che lo sia.

"Dolores è andata via" ha raccontato Nolan a Variety. "Non stiamo ancora discutendo pubblicamente di che direzione dare allo show, ma fin dall'inizio Lisa Joy e io volevamo fare una serie che si reinventasse costantemente. [...] Penso sia importante in uno show dove la morte non è permanente - si parla di robot dopotutto - ma quella versione di Dolores non c'è più."

In una delle scene post-crediti, inoltre, abbiamo visto Bernard risvegliarsi coperto di polvere, come se fosse in uno scenario post-apocalittico. "Il suggerimento è che è passato un po' di tempo" ha continuato il produttore senza sbilanciarsi troppo.

Quali sono allora i piani per la quarta stagione di Westworld? La strategia è stata chiara fin dall'inizio. "Quando scrivevamo il pilota, abbiamo vissuto questo periodo glorioso in cui sentivamo di dover elaborare un piano. La storia si articola in modo preciso, lo sappiamo fin dall'inizio. [...] Naturalmente adesso stiamo dando a tutti un momento di pausa, viviamo un momento folle. Non abbiamo ancora fatto ripartire la stanza degli scrittori, ma parliamo della stagione 4 da tempo."

