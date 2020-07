Westworld 4: Charlotte sarà la nuova villain? Tessa Thompson è pronta

La terza stagione di Westworld è stata piena di colpi di scena e a pochi mesi dal finale di stagione tutti si chiedono: "e adesso?". Ad aprire un'interessante spiraglio sui prossimi episodi la protagonista Tessa Thompson, secondo cui la sua Charlotte Hale andrà in contro a nuovi interessanti ruoli chiave.

In una recente intervista la Thompson ha ripercorso molti avvenimenti della terza stagione che potrebbero, secondo lei, condurla ad un cambiamento talmente drastico da renderla la prossima temibile villain della serie. Vi consigliamo di procedere con cautela se volete evitare spoiler.

"Quest'anno, per la prima volta, mi è sembrato di essere davvero in Westworld. Finalmente sono parte attiva della trama ed è stata una vera gioia". Nei nuovi episodi abbiamo visto Charlotte, direttrice dell'azienda che gestisce il parco a tema, venire sostituita da una versione androide che racchiude in realtà la mente di Dolores (Evan Rachel Wood), sviluppo che ha messo davvero alla prova la Thomson.

"Mentre interpretavo un personaggio [Charlotte] di cui conosco ogni gestualità allo tesso tempo scopro di non sapere tutto del suo passato. Non sapevo fosse una madre o che stesse per affrontare un divorzio. In un certo senso mi sono sentita come Dolores in questa stagione."

Una rivelazione in particolare ha sbalordito pubblico e la stessa attrice, quella che riguarda la tragica morte in un incidente d'auto dell'ex marito e del figlio di Charlotte proprio davanti gli occhi di Hale/ Dolores (soprannominata dai fan Halores). Il robot, di minuto in minuto sempre più umano, si era molto affezionata ai due e lei stessa è rimasta gravemente ustionata, ma avrebbe scelto di mantenere alcune cicatrici per un preciso motivo.

"Vuole ricordare la loro morte con questa specie di promemoria fisico che la condurrà verso un nuovo cammino. Non so ancora quali saranno i suoi passi su questa strada, perché è sempre stata una persona molto egoista e mi è piaciuto scoprire queste sue parti vulnerabili. Penso che ogni villain abbia i suoi validi motivi per fare quello che fa e, nel caso dovessi diventarla, questo è il genere di trauma che la renderebbe davvero spaventosa, che le darebbe l'ardore necessario per perseverare nei suoi intenti".

La Thompson sembra più che pronta a concorrere per il ruolo di super-cattiva, sebbene abbia più volte dichiarato di non sapere ancora quale sarà il destino di Halores. Pochi giorni fa la showrunner aveva annunciato una rivoluzione tutta al femminile in Westworld 4: che la Thompson ci abbia visto lungo? Altre entusiasmanti anticipazioni arrivano da Jonathan Nolan, secondo il quale in Westworld 4 Ed Harris sarà più violento che mai.