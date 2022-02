Westworld 4, Jeffrey Wright: 'Bernard sta ancora provando a risolvere tutto'

Dopo che la terza stagione si è conclusa a Maggio 2020, sono finalmente arrivate le prime foto di Westworld 4. Secondo quanto riportato da Jeffrey Wright nel corso della promozione della serie Lincoln's Dilemma, "le riprese sono terminate lo scorso Dicembre, ma non so quando arriverà [la quarta stagione]."

L'attore ha poi continuato a parlare della serie della HBO, dicendo che questa stagione "sarà più del Westworld che tutti si aspettano e scaverà di più in alcuni problemi e in una tecnologia che ci sembrerà familiare, come sempre. Sarà eccitante." E in effetti la co-creatrice Lisa Joy dello show tempo fa aveva parlato di "nuovi mondi", che secondo lei troveremo molto divertenti. Adesso non ci resta che scoprire quando arriverà, e Wright crede che lo sapremo nei prossimi mesi.

"Bernard sta ancora provando a risolvere tutto" ha aggiunto il celebre attore, vincitore di Emmy e Tony Awards. "La lotta continua e Bernard è proprio lì al centro. Sarà divertente." Sembra quindi che avremo ancora tanto da vedere. E in effetti di storia ce n'è ancora tanto da raccontare, perché secondo quanto riportato, Westworld sarà composta da 6 stagioni. Adesso restiamo in attesa della data di uscita della quarta season della serie targata HBO.