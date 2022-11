Westworld 4, Luke Hemsworth dopo la cancellazione HBO: 'Non posso nascondere la delusione'

La cancellazione di Westworld non è stata sicuramente indolore, né per HBO né per tutti i fan che stavano seguendo appassionatamente le storie dei personaggi e che speravano nell'arrivo di una quinta stagione che - come da previsione degno autori - avrebbe dovuto chiudere il discorso e gli archi narrativi. Anche Luke Hemsworth è rimasto deluso.

Nonostante il cast di Westworld verrà pagato comunque per una quinta stagione che non verrà mai prodotta, Luke Hemsworth non ha nascosto un pizzico di delusione per come si è concluso tutta in maniera anticipata. In una recente intervista con Entertainment Tonight, l'interprete di Ashley Stubbs ha parlato della cancellazione e della reazione piuttosto colorita che ha avuto quando l'ha saputo, dato che era il giorno del suo compleanno: "Ho gridato: 'Ca**o! Maledizione!'".

"Si spera che queste cose vadano avanti per sempre, ma ognuno ha le sue ragioni", ha poi spiegato Hemsworth. "Sono molto grato per la mia parte in quella serie e quel viaggio è stato una grande parte della mia vita, ma sì, è stato deludente".

"Penso che l'idea fin dall'inizio fosse quella di chiudere il cerchio e tornare a parlare di loop, di esseri umani e di robot bloccati in quella traiettoria", ha continuato Hemsworth. "Purtroppo ci hanno fatto fuori, ma è la natura del mondo. Non ci si può deprimere per questo. Si va avanti e questo apre nuove porte".

"Realizzare 'Westworld' è stato uno dei momenti salienti della nostra carriera" hanno dichiarato i creatori della serie Lisa Joy e Jonathan Nolan in un comunicato ufficiale. "Abbiamo avuto il privilegio di raccontare queste storie sul futuro della coscienza, sia umana che oltre, nel breve lasso di tempo prima che i nostri signori dell'IA ce lo proibissero". I due autori sono adesso impegnati nella serie Prime Video Inverso - The Peripheral.

Ripercorrendo il grande passato della serie, vi consigliamo il nostro speciale su Westworld 4. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!