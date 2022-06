Westworld 4: online il nuovo trailer della serie HBO

HBO ha da poco rilasciato online il nuovo trailer dell'attesissima quarta stagione di Westworld, lo show creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy nel 2016.

Il debutto di Westworld 4 è ormai alle porte. Infatti, la serie tornerà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW il 4 luglio. Inoltre, per chi volesse seguirla in contemporanea assoluta con il debutto su HBO, lo show sarà disponibile on demand (in versione originale sottotitolata) il prossimo 27 giugno. Il trailer, condiviso su Instagram e che vi lasciamo a fine notizia, è accompagnato da una frase che recita: "Forse è arrivata l'ora di mettere in discussione la natura della tua stessa realtà".

Nella quarta stagione di Westworld tornano i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. Nei giorni scorsi, inoltre, è stata annunciata come new entry nel cast di Westworld anche Ariana DeBose, la vincitrice del premio Oscar come miglior attrice non protagonista per West Side Story di Steven Spielberg. La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità - qualunque cosa ciò significhi davvero - non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi di Westworld, ancora prodotti dai creatori Jonathan & Lisa Joy, insieme a Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson.

In attesa dei nuovi episodi, vi lasciamo con la nostra recensione di Westeworld 3 e con il nostro approfondimento sulle opere che raccontano la crisi dell'umanità: da Matrix a Westworld.