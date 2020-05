Westworld 4: la pandemia causerà ritardi nella produzione?

Gli appassionati di Westworld sono abituati ad attendere anche più di un anno tra una stagione e l'altra dello show della HBO, ma l'attuale pandemia potrebbe dilatare ulteriormente i già notevoli tempi d'attesa per la nuova stagione da poco confermata? E' lo stesso co-creatore della serie a rispondere alla domanda...

Subito dopo la conclusione della terza stagione di Westworld, Jonathan Nolan ha concesso un'intervista a Variety in cui ha sia parlato del numero di stagioni della serie che di quanto dovremo attendere ancora prima di vedere i prossimi episodi, che andranno a comporre la quarta stagione appena annunciata. La pandemia, tuttavia, potrebbe non avere alcun impatto sui tempi previsti: "Beh, voglio dire, nel nostro caso l'unica buona notizia in questa triste circostanza è che il nostro pubblico è abituato alle lunghe attese, anche di un paio d'anni, per rivedere lo show. Adesso siamo tutti praticamente sulla stessa barca. Devo ancora capire quando si potrà iniziare a tornare a lavorare in sicurezza. La malattia all'interno di un set è estremamente sconvolgente, come saprete. Il modo in cui giriamo e le risorse che vengono spese ogni giorno di riprese in una serie come questa sono straordinarie, così come per gli altri show. E' una grande macchina: una volta accessa, spegnerla può essere molto difficile. So che molta gente sveglia sta discutendo di come poter tornare a ripristinare le produzioni".

Nolan ha poi indicato come si svilupperà il lavoro per la serie prossimamente: "Dalla nostra prospettiva non intendiamo riprendere subito. Prima dobbiamo concentrarci sul lavoro di scrittura. Quindi per noi non è un problema attendere che chi di dovere ci spieghi come tornare in sicurezza. Allo stesso tempo abbiamo molte persone che devono tornare al lavoro. Quindi sì, dobbiamo far andare avanti lo show, ma dobbiamo farlo in sicurezza".