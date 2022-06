Westworld 4, il nuovo poster e l'atteso ritorno di James Marsden!

In occasione della serata finale dell'ATX Festival, HBO ha diffuso il poster ufficiale di Westworld 4 durante un panel al quale hanno partecipato la co-creatrice dello show Lisa Joy, la produttrice esecutiva Alison Schapker e gli attori Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan e Aurora Perrineau, con un ospite a sorpresa!

Anche James Marsden ha partecipato a sorpresa all'evento, annunciando in prima persona il suo ritorno nella stagione 4 di Westworld, che debutterà il prossimo 26 giugno su HBO! A fine articolo potete dare un'occhiata al video che svela la grafica del nuovissimo poster.

Marsden tornerà nei panni di Teddy Flood, ruolo che ha già interpretato nelle prime due stagioni dello show, e condividerà nuovamente il set con i colleghi presenti al panel con lui e con Thandiwe Newton, Ed Harris, Tessa Thompson, Aaron Paul, il premio Oscar Ariana DeBose e Daniel Wu.

La serie distopica e fantascientifica creata da Joy e Jonathan Nolan ha preso il via nel 2016 come adattamento dell'omonimo film del 1973 di Michael Crichton. Il finale della terza stagione di Westworld è andato in onda ormai 2 anni fa, lasciando molte questioni in sospeso: la nuova season ha subito alcuni ritardi dovuti alla pandemia, ma nei mesi recenti Jeffrey Wright aveva confermato la fine delle riprese nel mese di dicembre.

Il primo teaser di Westworld 4 ha svelato le prime immagini ufficiali del nuovo ciclo di episodi, ambientato in una New York post-apocalittica sulle note di "Perfect Day" di Lou Reed: "Vedrete alcuni nuovi mondi che penso saranno divertenti e vedrete qualcuno che ho ripescato da Reminiscence" aveva detto mesi fa l'autrice Lisa Joy.