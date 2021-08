Westworld 4 potrà contare su 'tutto il meglio delle prime tre stagioni', promette una star

Intervistate da Comicbook.com in vista dell'imminente uscita di Reminescence, nuovo sci-fi thriller con protagonista Hugh Jackman, l'attrice Thandiwe Newton e la co-showrunner Lisa Joy sono tornate ad anticipare l'attesa quarta stagione di Westworld.

"È davvero bella, amico. No davvero, per me contiene tutti gli elementi migliori delle prime tre stagioni" ha promesso l'interprete di Maeve. "È davvero piena e c'è anche qualcosa della pandemia. Non intendo letteralmente, ma credo che ci abbia fatto cambiare tutti in un certo modo, come se le nostre vite ora dipendessero dall'arte in un modo diverso. Voglio dire, le nostre vite dipendono letteralmente dall'arte perché ci è stata tolta."

"Beh, sono impegnata a scrivere e produttore in questo momento. E mi piacciono molto alcuni dei cambiamenti, c'è sempre qualcosa di completamente nuovo da esplorare" ha aggiunto poi l'autrice, che firmerà con Reminescence il suo debutto alla regia. "È stato molto utile poter contare su alcune delle mie esperienze con Westworld. Inoltre ho lavorato al film con alcune delle mie persone preferite che ho incontrato grazie a Westworld."

Vi ricordiamo che l'anno scorso, in occasione del rinnovo per il quarto arco narrativo, è stato confermato che Westworld sarà composta in totale da 6 stagioni. Cosa vi aspettate dai nuovi episodi della serie HBO? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.