Westworld 4, riprese finite: presto un'anteprima della serie HBO!

Dopo le anticipazioni di HBO Max per il 2022, di Westworld 4 non si era più sentito parlare, almeno finora, con la conferma da parte dell'attore statunitense Jeffrey Wright della fine delle riprese.

Nelle foto dal set di Westworld 4 diffuse qualche mese fa, avevamo potuto dare un primo sguardo a ciò che ci riserverà il prossimo ciclo di episodi della serie HBO di Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Nell'attesa che venga ufficializzata la data d'uscita della prossima stagione, l'attore Jeffrey Wright, che nello show HBO interpreta Bernard Lowe, ha rivelato qualche anticipazione, a cominciare dalla fine della produzione sul set: "Abbiamo concluso lo scorso dicembre, ma non sono sicuro di quando uscirà" ha spiegato in una recente intervista.

Proprio perché incluso nel già citato reel riassuntivo di tutte le uscite HBOMax del 2022, la stagione 4 di Westworld è attesa per quest'anno e, secondo Wright, potrebbe arrivare prima del previsto: "La quarta stagione sarà più Westworld di ciò che vi aspettate e approfondirà alcune problematiche e tecnologie che, come sempre, ci appariranno familiari. Sarà eccitante. Non so esattamente quando andrà in onda, ma sarà di sicuro nei prossimi mesi".

"Bernard sta ancora tentando di risolvere tutto ed è ancora molto coinvolto nella lotta" ha rivelato Wright riguardo al personaggio che interpreta fin dall'esordio dello show. "La lotta continua e Bernard è proprio al centro. Sarà divertente".

Stando a quanto ha rivelato Wright, dunque, nei prossimi mesi arriverà la stagione 4 di Westworld, che sicuramente sarà preceduta da teaser, anticipazioni e trailer da parte di HBO.