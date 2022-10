Westworld 5, Jonathan Nolan: 'Siamo ancora in trattativa con HBO'

Quest'anno Jonathan Nolan e Lisa Joy sono ritornati con Westworld 4, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, tra umani e androidi in un conflitto dalla narrazione stimolante ed affascinante e, nonostante non ci sia ancora l'ufficialità, tutti sperano nella quinta stagione.

Al Comic Con di New York Jonathan Nolan, insieme alla produttrice e moglie Lisa Joy, ha accennato al quinto capitolo di Westworld, andato in onda questa estate su SKY e NOW con la quarta stagione, che rappresenterebbe il giusto finale per il prodotto nato nel 2016.

Voci di corridoio danno per certo il rinnovo da parte di HBO per un quinto capitolo, arrivato addirittura in concomitanza con la messa in onda della quarta stagione. Non pochi cambiamenti hanno però interessato la Warner Bros. in questi mesi, che tra progetti cancellati e nuovi dirigenti nominati, si è unita a Discovery per affrontare il prossimo futuro con una direttiva del tutto nuova.

Proprio questa fusione ha rallentato la messa in opera di Westworld 5 che, come annunciato da Nolan, è ancora ferma alla sua fase embrionale: "Abbiamo sempre previsto una quinta e ultima stagione, ma siamo ancora in trattative con HBO. Speriamo vivamente di realizzarla!".

Non solo Westworld, Nolan e Joy sono produttori esecutivi di The Peripheral, la serie Prime che ha già un trailer ufficiale, in uscita il prossimo 21 ottobre.