Westworld: Aaron Paul di Breaking Bad si unisce al cast della terza stagione!

Clamorosa new entry nel cast della terza stagione di Westworld! Il noto portale Deadline ha annunciato in esclusiva che Aaron Paul, noto per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad sarà uno dei personaggi ricorrenti del nuovo arco narrativo del drama sci-ti targato HBO.

Al momento non sono stati rivelati dettagli specifici sulla parte che andrà ad interpretare, dal momento che ruota molta segretezza attorno alla produzione e alla storyline della terza stagione dello show. Sarà dubbio interessante scoprire se vestirà i panni di un essere umano o di un host.

La seconda si è conclusa a luglio e, nonostante i pareri discordanti di critica e pubblico, si è portata a casa ben 21 candidature agli Emmy Awards. Jonathan Nolan e Lisa Joy, ideatori di Westworld, hanno in passato dichiarato che la terza stagione avrebbe rappresentato un cambio radicale, una sorta di nuovo inizio poichè i personaggi umani non possono resistere e sopravvivere per sempre alla storia che stanno raccontando.

Aaron Paul è molto attivo sul piccolo schermo, dove presta la voce a Todd Chavez in BoJack Horseman, e dove è stato protagonista della serie Hulu conclusasi di recente, ovvero The Path. L'attore avrà anche un ruolo di spicco nella serie antologica di Apple, Are You Sleeping?.

La terza stagione di Westworld non ha ancora una finestra di lancio precisa, ma se la produzione non dovesse iniziare prima del 2019, probabilmente bisognerà attendere il 2020 per vedere in onda i nuovi episodi.