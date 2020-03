Westworld: Aaron Paul nelle nuove immagini del terzo episodio

HBO ha diffuso una nuova serie di immagini del prossimo episodio - il terzo - della terza stagione di Westworld - Dove tutto è concesso, show tra fantasy e western creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy e basato sull'omonimo film del 1973, scritto e diretto da Michael Crichton, e in parte anche sul sequel del 1976, Futureworld.

Lo show seguirà ancora una volta le avventure di Dolores nel mondo reale. La sinossi de 'L'assenza di campo' racconta così:"Se non ti piace ciò che vedi nello specchio, non dare la colpa allo specchio". Le new entry nella serie sono Aaron Paul - uno dei protagonisti delle nuove foto diffuse da HBO - Lena Waithe, Marshawn Lynch e Vincent Cassel. I nuovi arrivati si uniscono a Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Rodrigo Santoro e Anthony Hopkins.



Un'odissea oscura sull'alba della coscienza artificiale e la nascita di una nuova forma di vita sulla Terra. Westworld - Dove tutto è concesso è ambientato in una futuro imprecisato, in uno dei sei parchi a tema gestiti da Delos Inc., chiamato proprio Westworld.

Tra i produttori esecutivi della serie anche J.J. Abrams, boss della Bad Robot Productions.

In Westworld esiste una citazione importante di un grande film, di cui si sono accorti molti fan della serie nell'ultimo periodo.

Inoltre è stato diffuso un nuovo video del dietro le quinte dello show, proprio in relazione alla lavorazione della terza serie.