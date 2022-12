Westworld, accanimento di HBO? Dopo la cancellazione, rimossa dal catalogo!

Che Westworld, serie fantawestern amatissima per la prima stagione e sempre meno per le successive, avesse registrato un calo drastico di spettatori, era evidente. Tanto che la quinta stagione che avrebbe dovuto chiuderla è stata cancellata. Ma ora, da show di punta, sparirà direttamente dal catalogo HBO Max!

Brutte notizie per i fan dello show con protagonista Evan Rachel Wood. Non che ce ne fossero più così tanti disposti a difendere la serie. La prima stagione fu una vera rivelazione sotto ogni punto di vista, con un cast stellare e una narrazione non cronologica tipica delle sceneggiature dei Fratelli Nolan, vista la creazione dello show da parte di Jonathan. La seconda stagione invece sembrava troppo una riproposizione forzatamente complessa della prima. La terza aveva perso quasi completamente il fattore western, di sicuro quello più interessante rispetto allo sci-fi.

Poi è arrivata la quarta e ha messo definitivamente la pietra tombale sullo show, portando alla cancellazione della quinta di Westworld, pensata come ultima. I protagonisti si sono detti molto delusi dalla decisione, ma è anche vero che non si possono lamentare troppo: da contratto, il cast di Westworld verrà pagato comunque per la quinta stagione, nonostante la cancellazione. Ma la serie invece se la passa molto peggio, visto che rientrerà in quei contenuti di HBO non solo cancellati, ma direttamente rimossi dal catalogo della piattaforma.

Alcuni fattori hanno a che vedere con la politica di tagli massivi voluta dal CEO David Zaslav, interessato a reinvestire su altro e trovare strade alternative per monetizzare nuovamente quegli show che, già visti e rivisti su HBO, non possono portare ulteriori visualizzazioni. Diverso se li spostasse su quell’insieme di servizi di proprietà WBD come Pluto TV, Tubi e The Roku Channel. Altra possibilità sarebbe concedere i diritti di distribuzione a turnazione ad altri streamer, da Amazon a Netflix, anche se con quest’ultima la rottura di Warner sembra molto netta.