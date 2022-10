Westworld: gli autori parlano della possibilità di spin-off per la serie HBO

Mentre una quinta stagione di Westworld deve ancora essere confermata, nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, Lisa Joy - co-creatrice dello show HBO insieme a Jonathan Nolan - ha discusso dell'eventualità di realizzare degli spin-off tratti dalla serie con Evan Rachel Wood e Aaron Paul. Ecco le sue dichiarazioni in merito.

Il fatto che non sia stato ancora annunciato un rinnovo di Westworld a quasi un mese dalla messa in onda dell'ultimo episodio potrebbe indicare una possibile cancellazione. Questo è particolarmente probabile in seguito ai problemi che circondano la Warner Bros. Discovery, visto che ha già accantonato produzioni importanti come Batgirl e Wonder Twins, oltre a rimandarne altre come The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom.

Nel corso dell'intervista, Joy ha rivelato che uno spin-off di Westworld probabilmente non si farà almeno per un po'. Ha spiegato che il team dietro Westworld sta concentrando i propri sforzi su altri progetti interessanti come Inverso - The Peripheral, che uscirà il 21 ottobre su Prime Video. Mentre si parla anche di una potenziale e ultima stagione di Westworld, l'improbabilità di uno spin-off è diventata evidente a causa della sua mancanza di richiesta da parte degli spettatori e di priorità tra i progetti futuri.

"Non si è parlato di spin-off. Cavolo, non riesco nemmeno a... Quello che hai appena detto mi ha fatto impazzire. Sono qui a pensare di essere su Inverso - The Peripheral proprio adesso. Mi sto già occupando di quella linea temporale, cercando di capire tutto questo. Ma no, sono così eccitata da tutti i progetti che abbiamo in cantiere in questo momento, e sono entusiasta di essere qui con [il regista di The Peripheral] Vincenzo [Natali]".

A quanto pare, quindi, Joy è totalmente impegnata sulla nuova Inverso - The Peripheral, scritta e diretta insieme all'inseparabile Jonathan Nolan. A proposito, su queste pagine trovate il trailer di The Peripheral.

Parlando di Westworld 5 che è ancora ferma alla sua fase embrionale, Nolan aveva dichiarato: "Abbiamo sempre previsto una quinta e ultima stagione, ma siamo ancora in trattative con HBO. Speriamo vivamente di realizzarla!".