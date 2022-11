Westworld 5: il cast principale verrà pagato nonostante la cancellazione!

Westworld è stato ufficialmente cancellato dopo 4 stagioni. La notizia di ieri ha colto di sorpresa tutti i fan della serie HBO, che stavano invece aspettando il rinnovo per la quinta stagione, quella conclusiva, che quindi non vedrà mai la luce.

Nonostante questo, ci sarebbe una nota positiva per quanto riguarda il cast principale dello show. Come riportato dagli ultimi rumor infatti, le star della serie verranno pagate per la quinta stagione indipendentemente dal fatto che non verrà mai prodotta.

Secondo le fonti, il cast principale aveva stipulato un accordo pay-or-play per la stagione 5, già prima che la stagione 4 andasse in onda. Una mossa non insolita. Infatti, spesso le reti pagano in anticipo un cast per assicurarselo prima ancora che venga presa una decisione di rinnovo, soprattutto se il gruppo presenta grandi nomi che rimarrebbero difficilmente senza contratto. Il cast principale di Westworld, come elencato nella pagina HBO dello show, è guidato da Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris e Aaron Paul.

Il totale degli stipendi del cast per la stagione 5 ammonterebbe a circa $ 10 - $ 15 milioni. Nel complesso, lo show non è sicuramente tra quelli più economici della HBO e il motivo della cancellazione è abbastanza chiaro: Westworld non rispetta più i criteri spettatori / costi. Nonostante la quarta stagione sia stata generalmente più apprezzata rispetto alla terza, il numero di spettatori è calato vistosamente nel corso degli anni. Le lunghe attese tra una serie e l'altra, insieme alle trame sempre più complesse, non hanno sicuramente aiutato.

Vi ricordiamo che Westworld 4 è disponibile su Sky e Now.