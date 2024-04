Westworld, c'è speranza per il finale? Nolan: 'Voglio completarla'

Dopo la traumatica cancellazione di Westworld da parte di HBO, lo showrunner della serie è tornato a parlare di un eventuale conclusione dello show.

Nonostante la nuova creazione di Jonathan Nolan, ovvero Fallout, stia per debuttare, lo scrittore non ha ancora abbandonato del tutto l’idea di poter dare alla luce un finale di Westworld, co-creato con Lisa Joy. Queste le sue parole a The Wrap:

“La nostra filosofia fin dall’inizio è stata quella di essere certi che ogni stagione, ogni capitolo, fosse in qualche modo completo. Raccontare una bella storia e poi avere in qualche modo la possibilità di proseguire. Ma io e Lisa avevamo in mente un’architettura della serie e io credo molto nell’avere una chance per concludere la serie. Io penso che la nostra occasione di poter ritornare sulla storia sia ancora nascosta da qualche parte. E odio l’idea di dover spoilerare questa ipotesi in caso dovessimo avere la nostra chance. Ci stiamo divertendo a concentrarci su "Fallout" in questo momento, ma l'esperienza di lavorare a "Westworld" è stata straordinaria. Il cast e la troupe sono come una famiglia. Lo dicono tutti, ma di solito è una bugia. Con questo gruppo è stato davvero così”.

Nel frattempo, Westworld ha trovato una nuova piattaforma streaming per la distribuzione.

