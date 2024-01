Westworld, Evan Rachel Wood ha ammesso di non conoscere il finale della serie

La cancellazione di Westworld dopo quattro stagioni ha deluso il cast e il pubblico, affascinato dalla declinazione oscura dell'intelligenza artificiale. Il rammarico, come spesso accade negli show cancellati all'improvviso, si esprime in un senso di irrisolto nell'assenza di un finale che risolva le vicende dei protagonisti.

Lo sconforto è condiviso dalla star Evan Rachel Wood il cui futuro di Dolores risulta ignoto persino alla sua stessa interprete: "È stato devastante in molti modi perché, prima di tutto, non ci hanno mai informati sul finale - ha detto l'attrice a The Hollywood Reporter - ma la produzione ne era a conoscenza dall'inizio dello show. Avevano un'idea, e noi rimanevamo in attesa di conoscere il finale ma non è mai successo. Dopo aver costruito un arco narrativo e un personaggio per quasi 10 anni - ha sottolineato Evan Rachel Wood - non ho ottenuto neanche la soddisfazione, alla fine, di scoprire quale sarebbe stato il suo destino".

Dopo aver appreso del mancato rinnovo della serie per una quinta stagione, l'attrice ha svelato di aver insistito con i creatori dello show per scoprire come si sarebbe concluso il percorso di Dolores. Tentativi andati a vuoto per l'attrice che ha ammesso di pensarci spesso: "Mi tiene ancora sveglia la notte" Tuttavia, un anno fa alcuni rumor suggerivano che Westworld avesse trovato una nuova casa e che ci fosse ancora speranza per Wood di tornare a vestire i panni di Dolores. Ma in mancanza di ulteriori aggiornamenti, sembrerebbe non esserci futuro per la serie TV HBO e il sole tramonta per sempre a Westworld.