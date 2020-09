Westworld: Evan Rachel Wood spiega perché ha chiuso il suo account Twitter

Dopo il grande successo di Westworld agli Emmy, Evan Rachel Woods, attrice protagonista della serie di HBO, ha discusso con i giornalisti di Variety i motivi dietro la sua scelta di eliminare tutti i suoi profili social.

L'interprete di Dolores Abernathy ha deciso di rivelare cosa la ha spinta a non essere più presente su Twitter, dove era solita commentare insieme ai fan le ultime vicende e le notizie. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti di Variety, durante il tour promozionale per il suo nuovo film intitolato "Kajillionaire", spiegando di essere stanca della grande attenzione posta sulle sue frasi: "Tutti scrivevano subito, Evan Rachel Wood si lamenta di questo, oppure Evan Rachel Wood attacca questa persona! Se devo essere sincera è stata una delle decisioni migliori che potevo prendere, davvero!".

Comunque l'attrice è ancora presente su Instagram, dove continua a pubblicare foto e a rimanere in contatto con i numerosi fan. Nel frattempo, ricordiamo che la serie di HBO è giunta alla quarta stagione, che continuerà la storia nata dalla mente di Jonathan Nolan e Lisa Joy. Per ora non sappiamo ancora quando saranno disponibili le puntate inedite, infine vi lasciamo con il commento di Jeffrey Wright alla scena post crediti di Westworld 3.