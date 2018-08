Westworld: gli autori promettono un cambiamento radicale per la terza stagione

La seconda stagione di Westworld, conclusa il mese scorso e reduce dal grande successo alle nomination degli Emmy Awards , dove ha raccolto ben 21 candidature, è già stata rinnovata per un terzo anno di programmazione.

Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, gli ideatori Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno rivelato qualche dettaglio sul futuro della serie. Parlando della loro visione per le terza stagione, Nolan ha dichiarato: "Credo che sia un cambio radicale. Ciò che è interessante di questi personaggi è che non tutti sono umani. Come abbiamo detto nello show, le persone sono vincolate dagli stessi circuiti degli host, in un certo senso anche meno. Non puoi aspettarti che i personaggi umani possano resistere e sopravvivere alla storia che stiamo raccontando. Gli host hanno una visione differente della moralità, una diversa prospettiva. Se pensiamo a Dolores, la visione è molto più ampia, con un ampio spettro di obiettivi. Sono esistenzialisti, pensano in termini di secoli. Questo è un livello di storia affascinante da portare avanti."

"E' come un nuovo inizio." ha aggiunto Joy, e infine Nolan ha concluso: "Esatto, questo è allo stesso tempo spaventoso ed eccitante. Sono emozionato di poter collaborare con questo gruppo eccezionale per portare avanti il lavoro."

Il debutto della terza stagione di Westworld è ancora sconosciuto. Che aspettative avete al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti.