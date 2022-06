Westworld, Ed Harris assicura: 'La stagione 4 sarà più facile da comprendere'

Westworld 4 sta per arrivare e per non spaventare troppo i fan, Ed Harris ha voluto sottolineare che questa nuova stagione sarà molto più facile da comprendere rispetto alle precedenti, in quanto sia la trama che i personaggi seguiranno un percorso più lineare.

In un'intervista con The Hollywood Reporter, Harris afferma che ci sono ancora molti punti di vista e fili narrativi che si intrecciano tra di loro, ma il risultato finale non sarà confusionario come quello ottenuto nella scorsa stagione. Continua dicendo che lui stesso era piuttosto confuso dalla trama della stagione 3 di Westworld, ma che ora, è in grado di capire molto meglio la storia. L'interprete dell'Uomo in Nero ha detto:

"Penso che la stagione 4 sia un po' più faci capire cosa sta succedendo: quali sono le squadre, chi sta cercando di fare cosa. Penso che sia un po' più chiaro della stagione 3, che per me è stata molto confusa perché c'erano così tante dimensioni e potrebbe essere davvero chiunque. È ancora così, ma non diventa così ma vi assicuro che la stagione 4 sarà più facile da comprendere".

Si spera che Harris abbia ragione e Westworld sia in grado di correggere i peccati di vanità della stagione 3 con una storia più accessibile e avvincente che bilancia i temi conviventi con motivazioni coerenti del personaggio e una narrazione più emotivamente personale.

In tal senso il trailer di Westworld 4 sembra promettere bene. Voi cosa ne pensate?