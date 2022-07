Westworld, Ed Harris sulla serie HBO: 'La Stagione 5 sarà l'ultima'

Con l'esordio della Stagione 4 di Westworld ci si comincia a chiedere quanto durerà ancora la serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, a sua volta ispirata al film omonimo di Michael Crichton uscito nel 1973. A provare a rispondere a questa domanda ci ha pensato uno dei suoi attori principali, Ed Harris, che recita nei panni dell'Uomo in Nero.

Quando gli è stato chiesto del futuro del suo personaggio, Harris ha dichiarato a The Hollywood Reporter: "Non ho idea di cosa abbiano in mente. Abbiamo un'altra stagione, le cui riprese inizieranno tra il prossimo aprile e maggio. Non ho idea di come andrà a finire". Harris interpreta William, alias l'Uomo in Nero, nella serie ed è un membro fisso del cast da quando Westworld ha debuttato nel 2016.

Successivamente ha aggiunto: "Non mi dispiacerebbe se lui, il vero William umano, uscisse dalla macchina criogenica e correggesse alcune situazioni di cui è responsabile. Non so se questo accadrà. Di certo non mi è stato detto, ma non sono sicuro che abbia molte possibilità di sopravvivere. Non so se tornerà mai a essere quell'uomo [interpretato da Jimmi Simpson]. Spero che qualche aspetto di chi era quando era più giovane ritorni, ma non so davvero se sarà così". In precedenza, Harris aveva detto che Westworld 4 sarà più facile da comprendere rispetto alle stagioni precedenti.

La quarta stagione di Westworld è ambientata sette anni dopo gli eventi della terza stagione e, questa volta, c'è un nuovo parco a tema che apre le sue porte, ambientato nel mondo dei mafiosi degli anni '30. La HBO descrive il nuovo episodio come "un'odissea oscura sul destino della vita senziente sulla Terra" ed è sottotitolato "La scelta": è probabile che si prospettino decisioni difficili. Finora sono stati rilasciati solo due episodi su otto, quindi la storia è appena al suo inizio.

I nuovi episodi di Westworld doppiati in italiano hanno fatto il loro debutto su Sky e Now il 4 luglio scorso.