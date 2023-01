Westworld, James Marsden sulla cancellazione della serie HBO: 'Una delusione'

La cancellazione della quinta stagione di Westworld pare non abbia particolarmente soddisfatto non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli interpreti. A parlarne è stato James Marsden che, in una recente intervista ha ammesso quanto non realizzare una stagione conclusiva sia stata una delusione.

"Mentirei se dicessi che il modo in cui abbiamo concluso Westworld non è stato deludente" ha raccontato l'attore che nella serie interpreta l'enigmatico Teddy "Sarebbe stato bello poter completare la storia che volevamo finire". Nonostante ciò sembra che nelle parole di Marsden ci sia la speranza di vedere, forse in futuro, questo sogno realizzarsi. "Chissà, forse c'è un mondo in cui può essere completato in qualche modo. Forse è solo un pio desiderio, perché so che noi avevamo in programma di finirlo come volevamo".

La cancellazione della quinta stagione di Westworld è solo uno dei tanti terremoti che ha scorso la Warner Bros negli ultimi tempi. La fusione con Discovery e i cambi alla dirigenza hanno portato tantissimi progetti ad essere cancellati o addirittura archiviati senza alcuna remora (come ad esempio Batgirl). Questi cambiamenti si sono riflessi anche in grandi franchise di proprietà della Warner. Al momento sembra che per Harry Potter si stia pensando addirittura ad un reboot, cosa già praticamente confermata per la DC diventata da qualche mese regno di James Gunn e Peter Safran.

Nonostante sia una remotissima possibilità, i fan di Westworld si sono mobilitati per avere una quinta stagione della serie in una rivolta che ricorda, in alcuni risvolti, un pò quella fatta dai fan di Daredevil dopo la cancellazione della serie su Netflix. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!