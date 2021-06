Westworld: Jeffrey Wright aggiorna sulla quarta stagione, riprese iniziate?

Ci eravamo lasciati in piena pandemia e primo lockdown con la terza stagione di Westworld che si concludeva nel maggio del 2020 con l'apparente uscita di scena del personaggio di Dolores interpretato da Evan Rachel Wood. Ora è Jeffrey Wright ad aggiornare i fan circa il ritorno con la quarta stagione della serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Con una foto postata sul suo account Instagram, Jeffrey Wright ha comunicato infatti l'inizio delle riprese della quarta stagione di Westworld, che lo vedrà riabbracciare il personaggio di Bernard. L'attore ha infatti aggiunto la seguente didascalia: "Buono giorno... vecchio amico", mentre nell'immagine vediamo scritto appunto il nome "Bernard".

Un anno la showrunner Denis Thé aveva anticipato grandi cambiamenti per la stagione in arrivo: "Nel corso delle tre stagioni c'è stato un cambiamento sostanziale, siamo passati dal classico film western con uomini a cavallo e pistola fumante, a qualcosa di molto più complicato, in cui le donne con il cervello fino riescono ad avere il controllo dei maggiori ruoli di potere. Sono donne che fanno la guerra. Non se ne stanno con le mani in mano. Non sono più la figlia di un allevatore o la moglie di qualcuno. Hanno una complessa introspezione psicologica. Sanno cosa vogliono e lottano per averlo".

Anche l'interprete di Maeve, Thandie Newton ha suggerito il futuro del suo personaggio in Westworld:"Mi piacerebbe che in questa quarta stagione Maeve assaporasse finalmente la sua libertà, ma dico una vera libertà. Che non fosse più vittima di avidi e corrotti. Ciò che accade in Westworld è un po' ciò che abbiamo visto in questi ultimi mesi di pandemia. Si sono riscoperti i veri valori. Tutti noi abbiamo capito che non è bello ritrovarsi bloccati e rinchiusi".

Di recente è stato confermato che Westworld sarà composta da 6 stagioni. Cosa accadrà in futuro a queste tanto amate donne forti? Se ancora non lo avete fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di Westworld 3.