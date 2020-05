Westworld, Nolan anticipa: 'Ed Harris ucciderà tutti nella quarta stagione'

Colpisce come un fulmine a ciel sereno la dichiarazione dello showrunner di Westworld. E' da poco terminata la terza stagione della serie tv HBO e di recente è stato organizzato il Paley Front Row, in cui si sono incontrati i membri del cast per discutere di ciò che deve ancora accadere all'interno dello show nella quarta stagione.

Sebbene la terza stagione abbia visto dei cambiamenti notevoli rispetto alle precedenti due, è stata confermata l'eccellenza della produzione, e la trama ha preso dei risvolti interessanti anche per gli scenari futuri che sarà possibile elaborare per lo show, confermato fino alla stagione 6 di Westworld.

Al meeting virtuale, oltre i due creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy, hanno partecipato anche alcuni attori del cast, e altri membri dello staff di produzione. Nolan, durante la conferenza, si è lasciato sfuggire un dettaglio clamoroso sugli avvenimenti che potrebbero coinvolgere il misterioso Uomo in nero William (Ed Harris) nei futuri episodi :"Sono un grande sostenitore dell'essere guidato dall'ironia. [William] finisce per diventare questa cosa [un ospite] che ha cercato di controllare per così tanto tempo. E a livello viscerale, non vedo l'ora di vedere Ed uccidere tutti", ha dichiarato lo showrunner.

Dal suo canto, Ed Harris, presente alla tavola rotonda in remoto, ha dichiarato di "essere felice di tornare nel mio abito nero. Non ho idea di cosa abbiano in serbo per me. Sono in squadra con Tessa, questo sicuro. Speriamo di poter fare qualche danno legittimo".

Vedremo dunque il ritorno del grande cattivo di Westworld, e anche se la dichiarazione di Jonathan Nolan è ufficiosa, per il momento, forse il Man in Black del western fantascientifico ucciderà davvero tutti. Nel frattempo vi lasciamo alla nostra accurata recensione di Westworld 3.