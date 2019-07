Westworld: nuovi dettagli sul misterioso personaggio di Aaron Paul

L'attesa per la terza stagione di Westworld è ancora lunga e dopo gli esplosivi eventi della seconda stagione è evidente come molti fan abbiano in serbo diverse domande per tutto quello che è successo e per quello che probabilmente accadrà. E l'annuncio dell'ingresso nel cast della star di Breaking Bad, Aaron Paul, ha aumentato i quesiti.

Il primo trailer della terza stagione di Westworld ha incuriosito proprio per il personaggio di Aaron Paul. Ora i co-creatori dello show, Lisa Joy e Jonathan Nolan - che ha rilasciato nelle scorse ore un'intervista sullo show - hanno svelato alcuni dettagli sul personaggio di Paul, un operaio edile di Los Angeles di nome Caleb.

"Il personaggio di Aaron entrerà in contrasto con le conoscenze di Dolores sulla natura dell'umanità; è il tipo di persona che non può andare a Westworld".



"Stiamo osservando le conseguenze del massacro nel parco" ha proseguito Lisa Joy "Dopo tutto quello che hanno passato per uscire dal parco, Dolores ha finalmente ottenuto ciò che voleva, quindi volevamo vedere come lei interagisce con il mondo e qual è il suo piano; questa è una parte della storia che eravamo entusiasti di raccontare".

La nuova stagione sarà più lineare non farà grossi salti nel tempo, come spiegato dagli showrunner.

"Questa stagione è meno 'gioco degli indovinelli' e più di un'esperienza dove i padroni di casa incontrano i loro creatori. Parte della storia si svolge negli Stati Uniti occidentali e l'idea dell'Occidente come luogo selvaggio, dove sulla prossima collina non ci sono regole, porta Dolores a cercare di capire cos'è davvero successo al reale Occidente e la risposta è: alla fine la civiltà ha raggiunto tutte quelle persone che erano scappate da lei".

Forse scopriremo qualcosa di più sulla terza stagione di Westworld in questi giorni al Comic-Con di San Diego.