Westworld: prima occhiata alla quarta stagione nelle nuove foto dal set!

Le riprese della quarta stagione di Westworld sono attualmente in corso e grazie alle prime foto provenienti dal set di Atlanta possiamo dare un primo sguardo a quello che ci aspetta nei nuovi attesissimi episodi della serie fantascientifica di HBO creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Un assaggio della tecnologia che vedremo decorare le storie.

Dalle prime foto di questa quarta stagione di Westworld possiamo notare gli autoveicoli teleguidati che comparivano già nelle precedenti stagioni dello show HBO ma a parte questo dettaglio tutto rimane avvolto nel mistero circa la direzione narrativa che verrà intrapresa nei nuovi episodi. Un precedente report al riguardo anticipava un primo incontro tra Caleb (Aaron Paul) e Charlotte Hale (Tessa Thompson), mentre quello che sappiamo finora deriva dalla scena dopo i crediti della passata stagione che ci mostrava il Bernard di Jeffrey Wright risvegliatosi pare centinaia di anni dopo essere stato spento.

In precedenza Thandie Newton aveva elogiato questa quarta stagione di Westworld: "È davvero bella, amico. No davvero, per me contiene tutti gli elementi migliori delle prime tre stagioni" ha promesso l'interprete di Maeve. "È davvero piena e c'è anche qualcosa della pandemia. Non intendo letteralmente, ma credo che ci abbia fatto cambiare tutti in un certo modo, come se le nostre vite ora dipendessero dall'arte in un modo diverso. Voglio dire, le nostre vite dipendono letteralmente dall'arte perché ci è stata tolta".

Vi ricordiamo che l'anno scorso, in occasione del rinnovo per il quarto arco narrativo, è stato confermato che Westworld sarà composta in totale da 6 stagioni. Cosa vi aspettate dai nuovi episodi della serie HBO? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.