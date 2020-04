Westworld, parla Ed Harris: 'Vorrei sapere che fine farà l'Uomo in Nero'

Intervistato da Vulture per parlare della terza stagione di Westworld, Ed Harris è tornato a dire la sua sull'arco narrativo dell'Uomo in Nero e del suo approccio ai nuovi episodi della serie targata HBO.

Quando il sito gli ha domandato come è stato girare la scena di tortura, però, l'attore ha rivelato di non essere un grande estimatore dell'evoluzione del personaggio: "Bisogna fare ciò che si deve fare. Ho firmato per interpretare l'Uomo in Nero. Non ho firmato per interpretare l'Uomo in Bianco. Perciò devo dire che per me non è stata la stagione più felice."

"Non è così difficile da incarnare, ma è difficile vederlo come qualcosa che mi piace fare davvero" ha aggiunto Harris.

Riguardo al futuro dell'Uomo in Nero, invece, l'attore ha spiegato: "In pratica lo hanno lasciato in sospeso. Essendo una persona a cui piace il teatro, preferirei conoscere l'intero arco narrativo del mio personaggio. Ma, sfortunatamente, non lo conosco."

Vi ricordiamo che Westworld è stata rinnovata per una quarta stagione.