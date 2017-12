Westworld: primo sguardo a Dolores e Teddy nella seconda stagione

ha condiviso sul suo account Instagram due immagini che ritraggono il suo personaggio, Dolores, nella seconda stagione di

In una di queste possiamo perfino ammirare Teddy, interpretato da James Mardsen. In realtà si tratta di immagini tratte dal primo teaser diffuso a sorpresa nel corso del Comic-Con di San Diego, ma visto l’imminente arrivo della serie potrebbero anticipare un nuovo trailer. L’attrice ha ribadito come la nuova stagione arriverà la prossima primavera, come già precedentemente suggerito. Accanto alle immagini ha scritto: “Adoro questo personaggio più di quanto riesca a dire. Lei è… qualcos’altro”.

Intanto, sono ripartite le riprese della stagione dopo lo stop forzato a causa di un incendio che aveva colpito proprio l’area circostante la produzione.

Westworld rappresenta uno degli show di punta di HBO, ed è diventato un vero e proprio fenomeno mondiale dopo l'incredibile successo ottenuto nel 2016, che ha portato il network a rinnovarlo rapidamente. Nelle intenzioni iniziali di Jonathan Nolan e Lisa Joy, sarebbero previste cinque stagioni in tutto.

La seconda stagione tornerà la prossima primavera. Nel cast figurano Sir Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Sidse Babett Knudsen, Jimmi Simpson, Rodrigo Santoro, Shannon Woodward, Ingrid Bolsø Berdal, Ben Barnes, Hiroyuki Sanada, Gustaf Skarsgård, Fares Fares, Betty Gabriel, Jonathan Tucker, Neil Jackson, Katja Herbers, Simon Quarterman, Angela Sarafyan, Clifton Collins, Jr., e Luke Hemsworth.